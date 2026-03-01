 Aller au contenu principal
« Je préfère être dans le sous-sol, j’y suis plus rassuré », raconte Rémy Vercoutre, exilé à Dubaï
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 22:39

Entraîneur des gardiens à Al-Wasl, Rémy Vercoutre se trouve actuellement à Dubaï, zone à risque depuis plusieurs heures en raison des missiles lancés au Moyen-Orient. Consultant pour Ligue 1+, il s’est confié sur ses dernières heures, loin d’être pleinement sereines. « Je vais bien. En sécurité ? Je vais vite vous quitter une fois qu’on aura fait le sujet pour aller dans le parking souterrain. Ici à Dubaï, il n’y a pas de bunker. On doit se protéger. Il y a eu quelques interceptions de missiles durant la nuit qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont fait trembler les vitres et parfois les murs » , raconte l’ancien portier lyonnais.

[Hors foot] - Après les derniers événements de ce week-end au Moyen-Orient, notre ancien consultant Rémy Vercoutre nous relate la situation à Dubaï où il se trouve actuellement. 🇦🇪 pic.twitter.com/185gIx98Yu…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank