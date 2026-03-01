Antoine Kombouaré a récupéré une équipe du Paris FC « traumatisée »

Le Sauveur est arrivé. Pour la première d’Antoine Kombouaré sur le banc , le Paris FC a renoué avec la victoire contre Nice. Un soulagement pour le promu, qui repousse l’AJ Auxerre, barragiste, à huit longueurs à l’issue de cette 24 e journée. Une manière, surtout, de relever la tête pour des Franciliens en grande souffrance ces dernières semaines . « J’ai ressenti beaucoup de satisfaction. La victoire est belle parce qu’elle s’est construite dans la souffrance, dans la douleur , a commenté Kombouaré après coup en conférence de presse. Ce match était celui de la réhabilitation, le match du rachat, le match de la révolte, parce que le groupe était traumatisé, fragilisé par la défaite 5-0 contre Lens. »

Après cinq matchs sans victoire en Ligue 1 , le PFC se remet la tête à l’endroit et espère désormais vivre une fin de saison la plus tranquille possible. « Il faudra être capable d’avoir ces mêmes comportements, ces mêmes attitudes , a poursuivi Kombouaré, déjà tourné vers la suite des événements. Si tu n’es pas capable de t’accrocher, de te battre, tu n’auras aucun espoir de ramener quelque chose. Il faut se préparer. » Un renouveau qu’il faudra confirmer dans une semaine tout pile, sur la pelouse de l’Olympique lyonnais.…

TB pour SOFOOT.com