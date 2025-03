information fournie par So Foot • 27/03/2025 à 18:00

Paulo Fonseca ne tarit pas d’éloges au sujet de Strasbourg

On en connaît un qui veut bien se faire voir par les propriétaires de Chelsea.

Un choc pour la Ligue des champions entre Strasbourg et Lyon ce vendredi soir ? Oui, absolument ! L’OL (5 e ) n’a que deux points de retard sur le podium, alors que les Alsaciens (6 e ) ne sont que quatre longueurs derrière les Monégasques (3 e ) et les Niçois (4 e ). Autant dire que le perdant de ce match fera une bien mauvaise opération dans la course à la C1 . Si les Gones, qui restent sur cinq victoires consécutives avant la trêve, peuvent éventuellement clamer le statut de favoris, Paulo Fonseca, leur entraîneur, est très méfiant concernant le RCSA.…

LT pour SOFOOT.com