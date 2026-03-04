Paulo Fonseca est dépassé par l’IA

Chat Gpakompri . Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait question d’intégrer cette avancée technologique à l’arbitrage.

« Je vais vous avouer que je ne comprends rien à l’intelligence artificielle, explique le Portugais. C’est peut-être positif mais je n’aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas, je suis un peu old school. » Positif, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c’est que le tacticien des Gones est plus bavard quand il s’agit d’évoquer l’arbitrage en lui-même.…

SW pour SOFOOT.com