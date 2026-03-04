 Aller au contenu principal
Le fils de Darren Fletcher sanctionné pour une insulte homophobe
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 17:06

Le fils de Darren Fletcher sanctionné pour une insulte homophobe

Le fils de Darren Fletcher sanctionné pour une insulte homophobe

Pas la flèche la plus pointue du carquois. Alors qu’il disputait un match d’EFL Trophy contre Barnsley avec les U21 de Manchester United en octobre, Jack Fletcher avait été sanctionné d’un carton rouge. Après plusieurs mois d’attente, la Football Association dévoile la raison : le jeune milieu de terrain de 18 ans a traité un adversaire de « gay boy » , une expression jugée à caractère homophobe.

Le mérite de s’être excusé

Le fils de Darren Fletcher écope d’une suspension de six matchs, d’une amende de 1 700 euros ainsi que d’un programme d’éducation obligatoire à suivre . Auteur de trois apparitions avec l’équipe première cette saison, il a immédiatement cherché à minimiser ses propos : « Je comprends parfaitement qu’un tel langage soit inacceptable et je me suis immédiatement excusé après le match », bien conscient du caractère homophobe de ses paroles. « Ce lapsus momentané ne reflète absolument pas mes croyances ni mes valeurs. »…

AR pour SOFOOT.com

