Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray
Privés de leur match de Gala. Alors que Galatasaray doit se déplacer à Liverpool mercredi 18 mars à l’occasion de son huitième de finale retour de Ligue des champions, il devra faire sans ses supporters .
Comme le rapporte l’agence Reuters, la commission d’appel de l’UEFA a rejeté ce mercredi l’appel de Galatasaray , confirmant ainsi les sanctions prononcées par la commission de discipline de l’instance européenne.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
