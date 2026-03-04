Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray

Privés de leur match de Gala. Alors que Galatasaray doit se déplacer à Liverpool mercredi 18 mars à l’occasion de son huitième de finale retour de Ligue des champions, il devra faire sans ses supporters .

Comme le rapporte l’agence Reuters, la commission d’appel de l’UEFA a rejeté ce mercredi l’appel de Galatasaray , confirmant ainsi les sanctions prononcées par la commission de discipline de l’instance européenne.…

CMF pour SOFOOT.com