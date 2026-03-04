 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 16:05

Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray

Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray

Privés de leur match de Gala. Alors que Galatasaray doit se déplacer à Liverpool mercredi 18 mars à l’occasion de son huitième de finale retour de Ligue des champions, il devra faire sans ses supporters .

Comme le rapporte l’agence Reuters, la commission d’appel de l’UEFA a rejeté ce mercredi l’appel de Galatasaray , confirmant ainsi les sanctions prononcées par la commission de discipline de l’instance européenne.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    information fournie par So Foot 04.03.2026 16:13 

    Chat Gpakompri . Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait ... Lire la suite

  • Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    information fournie par AFP Video 04.03.2026 16:06 

    Ce mois-ci, l'Italie accueille les meilleurs athlètes paralympiques du monde, mais pour les personnes en fauteuil roulant, traverser une rue à Rome peut s'apparenter à un exploit olympique.

  • La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?
    La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:56 

    Ça se voit comme le Ney au milieu de la figure. Après la rupture du ligament croisé de Rodrygo lundi lors du match contre Getafe CF, ce ne sont pas seulement les Madrilènes qui doivent revoir leurs plans : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, devra également ... Lire la suite

  • Ces joueurs que Liverpool peut payer très cher pour être meilleur
    Ces joueurs que Liverpool peut payer très cher pour être meilleur
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:26 

    Battu chez le dernier, Wolverhampton, ce mardi soir (2-1), Liverpool traverse une saison galère. Après tout, le champion d'Angleterre en titre n'a pu dépenser que 500 millions d'euros sur les derniers mercatos. Voici donc d'autres idées pour améliorer l'effectif ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank