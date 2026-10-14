Arbeloa ramasse une belle amende après ses propos sur Manchester United

Une sortie qui coûte cher. Mécontent de l’arbitrage de Fulham-Manchester United (1-1) le 20 septembre dernier, Álvaro Arbeloa s’était montré acerbe vis-à-vis du corps arbitral à l’issue de la rencontre ( « Chaque décision était pour eux et, après le match contre Manchester City, je savais qu’ils ne laisseraient pas Manchester United perdre. »).

Des propos qui avaient poussé la Fédération anglaise à sévir face à cet écart motivé par la frustration du technicien. L’ancien entraîneur du Real Madrid avait justifié sa sortie par un anglais rudimentaire . Un argument qui n’a visiblement pas convaincu la FA.…

MB pour SOFOOT.com