Après la prolongation d'Arteta, Arsenal aurait prévu de supprimer des emplois

C’est la crise pour tout le monde. Alors qu’elle a prolongé son entraîneur Mikel Arteta il y a quelques jours, la direction d’Arsenal aurait annoncé, selon The Telegraph , à ses collaborateurs une suppression de près de 60 postes au sein du club.

Le coach le mieux payé de Premier League et des économies à faire

Et bah oui, ça coûte cher, une prolongation d’Arteta jusqu’en 2030 avec un salaire annuel de 23,7 millions (hors primes). Il faut donc trouver des solutions pour renflouer un peu les caisses du club. Toujours selon le quotidien anglais, c’est le directeur général du club, Richard Garlick, qui aurait annoncé la nouvelle à ses équipes.…

LT pour SOFOOT.com