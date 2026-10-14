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Pierre Sage se confie sur sa plus grande crainte en arrivant en Angleterre
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 16:38

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Pierre Sage se confie sur sa plus grande crainte en arrivant en Angleterre

Pierre Sage se confie sur sa plus grande crainte en arrivant en Angleterre

La Premier League, même pas peur. Pierre Sage a pris l’Eurostar direction Londres, ou London pour les puristes, mi-juin. Trois mois plus tard, l’entraîneur français a disputé huit rencontres à la tête de Crystal Palace. Le bilan est mitigé mais encourageant pour des débuts de l’autre côté de la Manche : quatre victoires, un nul et trois défaites .

À gauche ou rien

À la veille de retrouver le Groupama Stadium et son Olympique lyonnais qui lui est cher, Sage s’est livré sur sa principale crainte en arrivant chez les British. Et détrompez-vous, le Français ne redoutait en aucun cas de croiser la route de Liverpool ou Arsenal : « La vraie chose à appréhender, ça a été la conduite de l’autre côté » , avoue-t-il dans un reportage signé Ligue 1+.

AC pour SOFOOT.com

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