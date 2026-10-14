Pierre Sage se confie sur sa plus grande crainte en arrivant en Angleterre

La Premier League, même pas peur. Pierre Sage a pris l’Eurostar direction Londres, ou London pour les puristes, mi-juin. Trois mois plus tard, l’entraîneur français a disputé huit rencontres à la tête de Crystal Palace. Le bilan est mitigé mais encourageant pour des débuts de l’autre côté de la Manche : quatre victoires, un nul et trois défaites .

À gauche ou rien

À la veille de retrouver le Groupama Stadium et son Olympique lyonnais qui lui est cher, Sage s’est livré sur sa principale crainte en arrivant chez les British. Et détrompez-vous, le Français ne redoutait en aucun cas de croiser la route de Liverpool ou Arsenal : « La vraie chose à appréhender, ça a été la conduite de l’autre côté » , avoue-t-il dans un reportage signé Ligue 1+. …

AC pour SOFOOT.com