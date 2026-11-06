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La clause très spéciale du contrat d’Harry Kane au Bayern qui arrange Tottenham
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:53

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La clause très spéciale du contrat d’Harry Kane au Bayern qui arrange Tottenham

La clause très spéciale du contrat d’Harry Kane au Bayern qui arrange Tottenham

Malins, ces Spurs . À l’été 2023, le Bayern Munich cassait sa tirelire pour s’attacher les services d’Harry Kane. Certes, la perte sportive de leur meilleur attaquant a fortement affaibli le secteur offensif des Londoniens qui ont tout de même empoché la jolie somme de 95 millions d’euros, mais les dirigeants anglais ne se sont pas arrêtés au simple encaissement d’un fructueux chèque.

Une clause, mais pas de faux espoirs

Ils ont aussi négocié une clause leur permettant d’être prioritaire en cas de revente de l’attaquant anglais . En clair, si le Bayern souhaite se débarrasser de Kane, un scénario encore inenvisageable au vu de la prolongation XXL offerte à son attaquant, Tottenham pourra s’aligner sur n’importe quelle offre selon The Telegraph.

MB pour SOFOOT.com

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