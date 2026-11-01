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Arsenal dompte Liverpool à Anfield et prend la tête
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 19:26

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Arsenal dompte Liverpool à Anfield et prend la tête

Arsenal dompte Liverpool à Anfield et prend la tête

Liverpool 0-1 Arsenal

But : Havertz (16 e )

Un petit but et un grand bonheur. Rapidement devant au score grâce à Kai Havertz, Arsenal s’est imposé sur la pelouse d’un Liverpool impuissant (0-1) . Quelques heures après avoir vu Manchester City tomber contre Brighton, les Gunners prennent seuls les commandes de la Premier League. Une rencontre qui tourne donc après tout juste un quart d’heure avec ce déboulé de Declan Rice sur la droite de la surface pour un centre fort vers le deuxième poteau, où Havertz refroidit déjà Anfield (0-1, 16 e ) . Déjà battus dans son antre par City, les Reds tentent de se rebiffer, mais le coup-franc de Florian Wirtz s’écrase sur la barre de David Raya.…

TB pour SOFOOT.com

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