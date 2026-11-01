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Le Paris FC fait brillamment tomber Monaco
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 19:10

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Le Paris FC fait brillamment tomber Monaco

Le Paris FC fait brillamment tomber Monaco

Paris FC 3-1 Monaco

Buts : Sinayoko (38 e et 44 e ) et Pagis (74 e ) pour le PFC // Balogun (65 e ) pour l’ASM

Merci pour ce spectacle. Comme depuis le début de la saison, le Paris FC a fait le show face à Monaco (3-1) . Des Parisiens bien décidés à faire honneur à leur futur ex-président Pierre Ferracci, célébré avant son dernier match à Jean Bouin avant de céder la direction du club. Pablo Pagis, Maxime Lopez et surtout Moses Simon, titulaire dans le couloir gauche, font des misères à la défense monégasque. Les situations pleuvent devant le but de Lukáš Hrádecký, qui repousse les assauts, parfois suppléé par son poteau. Paris s’amuse et régale, comme souvent cette saison. Ne manque que l’efficacité. Cette dernière jaillit finalement des pieds de Lassine Sinayoko. Une récupération dans la surface adverse et deux passes plus tard, le Malien débloque enfin le score (1-0, 38 e ) . Un but puis deux pour le meilleur buteur de Ligue 1, sur une magnifique ouverture de Simon (2-0, 44 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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