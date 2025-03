Paulo Fonseca a écrit aux arbitres pour s’excuser après son coup de sang

Pas sûr que ça suffise.

Au lendemain de son coup de sang à l’encontre de M. Millot dans les dernières minutes d’OL-Brest, Paulo Fonseca a tenu à envoyer une lettre d’excuses envers la corporation. Une missive adressée à Antony Gautier (directeur de l’arbitrage) et Amaury Delerue (manager des arbitres français), et dévoilée par L’Equipe . « Tout d’abord, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l’arbitre Benoît Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche , y écrit le technicien portugais. Je regrette d’avoir eu une attitude contraire à ce que sont mes principes de vie. Je vous garantis que malgré l’agressivité avec laquelle j’ai parlé à M. Millot, il n’y a jamais eu d’autre intention que d’exprimer à tort mon mécontentement. Je tiens également à m’excuser auprès de la commission des arbitres et de la Ligue 1. » …

