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Paulo Dybala de retour au bercail après la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 17:32

Paulo Dybala de retour au bercail après la Coupe du monde ?

Paulo Dybala de retour au bercail après la Coupe du monde ?

De retour au bercail. Quatorze ans après avoir quitté l’Argentine pour éclabousser de tout son talent les pelouses italiennes, Paulo Dybala devrait signer à Boca Juniors après la Coupe du monde 2026 . Selon ESPN Argentina, la Joya détiendrait un accord de principe avec Los Bosteros.

Paredes fait le pressing

Lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube d’El Pollo Álvarez, Paulo Dybala a avoué recevoir quelques coups de téléphone de la part du milieu de terrain de Boca et ancien coéquipier à la Roma, Leandro Paredes ainsi que de son entourage.…

EM pour SOFOOT.com

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