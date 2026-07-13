Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir
La Joya de la couronne. Un retour au pays a été longuement évoqué, avec un intérêt porté par Boca Juniors, mais Paulo Dybala a préféré poursuivre l’aventure à la Roma pour une saison supplémentaire . Le club de la capitale romaine a annoncé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux avec un message simple, rapide et efficace : « L’histoire continue. »
Embed x.com…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer