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Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 16:08

Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir

Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir

La Joya de la couronne. Un retour au pays a été longuement évoqué, avec un intérêt porté par Boca Juniors, mais Paulo Dybala a préféré poursuivre l’aventure à la Roma pour une saison supplémentaire . Le club de la capitale romaine a annoncé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux avec un message simple, rapide et efficace : « L’histoire continue. »

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