Paulo Duarte est le nouveau sélectionneur de la Guinée
Plan de relance.
La Fédération guinéene a officialisé son nouveau sélectionneur ce lundi dans un communiqué. C’est Paulo Duarte, le technicien portugais de 56 ans qui sera en charge de ramener le Sily National vers le chemin du succès . Selon le communiqué, Duarte sera présenté à la presse ce mardi.…
LB pour SOFOOT.com
