Paulo César n'est pas inquiet malgré le mauvais démarrage du PSG en Ligue des champions

Tout va très bien madame la Marquise.

Avec deux revers en deux rencontres de Ligue des champions, d’abord face à Wolfsburg (4-0) puis face au Real Madrid jeudi soir (1-2), les Parisiennes ont très mal démarré cette nouvelle campagne de C1 . Toutefois pas suffisamment pour leur entraîneur Paulo César qui s’est exprimé devant les médias à l’issue de la rencontre face au Real : « Je suis déçu du résultat mais pas inquiet » , a-t-il assuré au micro de la chaîne L’Equipe. Il a toutefois tenu à saluer l’état d’esprit et la solidarité dont ont fait preuve ses joueuses surtout en deuxième mi-temps, même s’il a estimé qu’il avait « manqué la dernière passe » pour espérer obtenir un autre résultat.…

LB pour SOFOOT.com