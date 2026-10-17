Paulo César livre les clés de son style de jeu

Suffisant pour éviter une onzième défaite de rang face à l’OL ? Interrogé par L’Équipe , Paulo César s’est épanché sur les différents plans de jeu qu’il a utilisé avec le PSG cette saison au moment d’affronter l’OL Lyonnes, qu’il n’a jamais battu depuis qu’il a pris les rênes du club en mai 2025.

Deux systèmes en alternance

Habitué à alterner entre deux systèmes en fonction de l’adversaire , le tacticien brésilien a ainsi spécifié son plan de jeu : « Cela dépend un peu de l’équipe adverse. À Fleury, on sait qu’elles laissent beaucoup d’espaces à l’intérieur. Donc je voulais deux joueuses au milieu pour construire assez haut, fixer dans l’axe et déployer sur les côtés ensuite, avec des combinaisons. On utilise alors les demi espaces entre la latérale et la défenseuse adverses, et des centres rapides. » …

LB pour SOFOOT.com