Nouvelles révélations sur la fusillade visant trois joueurs marseillais en mai 2024

Cauchemar en Provence. En rentrant du Havre le 19 mai 2024, Faris Moumbagna, Bamo Meïté et Jean Onana avaient été visés par une fusillade en quittant la Commanderie. Deux ans après, L’Équipe a dévoilé de nouveaux éléments liés à cette nuit tragique .

Au mauvais endroit au mauvais moment

Après avoir achevé la campagne 2023-2024 à la huitième place au terme de l’ultime déplacement de la saison en Normandie (2-1), les joueurs repassés par la Commanderie pour récupérer leurs véhicules et leurs effets personnels sortent par une porte dérobée pour éviter de croiser les supporters massés devant le centre d’entraînement. Alors que les trois joueurs devaient se rendre à Cassis, ils se sont égarés en route aux alentours de 3h du matin .…

LB pour SOFOOT.com