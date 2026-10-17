Angers accusé d'opacité sur les revenus liés à Octobre Rose
Pink Washing vous avez dit ? Selon Le Courrier de l’Ouest , les bénéfices des maillots commercialisés par Angers depuis 2023 dans le cadre d’Octobre rose manquent de traçabilité . Partenaire du SCO lors du lancement de l’opération il y a quatre ans, la Ligue contre le cancer a par ailleurs expliqué qu’une convention entre l’association et le club avait été passé et qu’elle ne mentionnait pas la commercialisation du maillot.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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