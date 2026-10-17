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« C'est la grande force du foot de pouvoir réunir des gens de toutes ces cultures », analyse Giovanni Reyna
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 11:48

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« C'est la grande force du foot de pouvoir réunir des gens de toutes ces cultures », analyse Giovanni Reyna

« C'est la grande force du foot de pouvoir réunir des gens de toutes ces cultures », analyse Giovanni Reyna

La Cosmopolitanie telle que l’entendait Soprano. En amont de la rencontre entre Strasbourg et le PSG, Giovanni Reyna a été interrogé par L’Équipe sur les origines multiples qui façonnent son identité.

Un enrichissement personnel

Né en Angleterre, international américain, formé en Allemagne et de parents aux origines irlandaises du côté de sa mère et argentino-portugaise du côté de son père, le milieu offensif strasbourgeois s’est inspiré de ce melting-pot pour se créer son identité footballistique : « Je me sens américain par-dessus tout. Mais en effet, posséder toutes ces origines et avoir beaucoup voyagé pour rencontrer plein de personnes de cultures différentes est hyper enrichissant. À Strasbourg, il y a des joueurs de partout, avec des racines africaines, sud-américaines, scandinaves… Alors j’essaie de prendre un peu de tout le monde tous les jours. C’est la grande force du foot de pouvoir réunir des gens de toutes ces cultures. » Sans oublier que son prénom est un hommage à Giovanni Van Bronckhorst , joueur néerlandais puis entraîneur du Feyenoord.…

LB pour SOFOOT.com

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