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Bradley Barcola juge la Premier League moins tactique que la Ligue 1
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 10:13

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Bradley Barcola juge la Premier League moins tactique que la Ligue 1

Bradley Barcola juge la Premier League moins tactique que la Ligue 1

Physique partout, tactique nulle part. Interrogé par Téléfoot, Bradley Barcola s’est confié sur les différences entre la Premier League et la Ligue 1 . Parti à Liverpool cet été pour 140 millions d’euros, l’ancien parisien s’est livré sur ses débuts plus difficiles qu’escomptés avec les Reds , mais également sur les spécificités du football outre-Manche.

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LB pour SOFOOT.com

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