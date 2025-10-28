Pauline Peyraud-Magnin dénonce la haine déversée sur les réseaux sociaux

Son métier, c’est bloquer des ballons, pas des gens sur les réseaux.

À la veille du match retour de la demi-finale de Ligue des nations face à l’Allemagne, prévu ce mardi soir, la gardienne de l’équipe de France Pauline Peyraud-Magnin a dénoncé dans les colonnes de L’Équipe le harcèlement en ligne dont sont victimes de nombreux sportifs, et en particulier les joueuses des Bleues après la défaite face à ces mêmes Allemandes à l’Euro quelques mois plus tôt.…

SF pour SOFOOT.com