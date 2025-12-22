Arrêtez tout, le classement FIFA est sorti !
Vous trépigniez d’impatience, il est enfin là.
La FIFA a révélé ce lundi son dernier classement mondial de l’année 2025 . Peu de changements majeurs à signaler, le top 10 restant identique : l’Espagne consolide sa première place, chipée en septembre à l’Argentine (2 e ). Les Bleus complètent le podium, toujours talonnés par l’Angleterre et le Brésil. …
CMF pour SOFOOT.com
