Arrêtez tout, le classement FIFA est sorti !
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 13:39

Vous trépigniez d’impatience, il est enfin là.

La FIFA a révélé ce lundi son dernier classement mondial de l’année 2025 . Peu de changements majeurs à signaler, le top 10 restant identique : l’Espagne consolide sa première place, chipée en septembre à l’Argentine (2 e ). Les Bleus complètent le podium, toujours talonnés par l’Angleterre et le Brésil.

  • Un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique
    Un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique
    information fournie par So Foot 22.12.2025 14:40 

    Il est là, notre Tom Hanks. Au milieu de l’océan Atlantique, dans les Açores, une région autonome du Portugal, se jouait dimanche soir la 15ᵉ journée du championnat portugais. Sur la pelouse, Santa Clara recevait le FC Arouca, club du nord du pays. On ne s’attendait ... Lire la suite

  • Fin de CAN pour Romain Saïss
    Fin de CAN pour Romain Saïss
    information fournie par So Foot 22.12.2025 14:32 

    La dernière fois qu’une équipe avait un « Belammari » en défense… L’appel de Youssef Belammari ne dit pas grand-chose sur lui, mais beaucoup sur Romain Saïss . Le capitaine du Maroc est bien forfait pour la suite de la CAN . Pourtant, après sa sortie à la 18 e ... Lire la suite

  • Football: le Maroc lance sa CAN par une victoire face aux Comores
    Football: le Maroc lance sa CAN par une victoire face aux Comores
    information fournie par AFP Video 22.12.2025 14:12 

    Le Maroc a peiné mais a malgré tout lancé sa Coupe d'Afrique des nations par une victoire contre les Comores 2 à 0 dimanche soir lors du match d'ouverture à Rabat.

  • Affaire Longoria : Le syndicat des arbitres dénonce la FFF
    Affaire Longoria : Le syndicat des arbitres dénonce la FFF
    information fournie par So Foot 22.12.2025 13:54 

    Le syndicat des arbitres est irrité. Dimanche, le syndicat UNAF (Union Nationale des Arbitres de Football) a réagi au retrait par la FFF de la plainte déposée conjointement avec la Ligue et le SAFE (Syndicat des Arbitres du Football d’Élite) contre le président ... Lire la suite

