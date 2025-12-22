Le Maroc s’attire tous les éloges après sa cérémonie d’ouverture de la CAN
All Eyes on Rabat.
Le Maroc a lancé sa CAN 2025 sous une pluie battante avec une victoire contre les Comores (2-0) grâce à Brahim Díaz et Ayoub El Kaâbi, buteurs de la soirée. Si certains Lions de l’Atlas ont brillé grâce à leur performance sur le terrain (on pense à une bicyclette d’anthologie) c’est aussi pour la cérémonie d’ouverture que le baptême a été jugé réussi par la presse locale et internationale .…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
