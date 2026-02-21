Pauline Gamerre (Red Star) pour succéder à Pablo Longoria ?

La révolution continue à l’OM et le remplaçant de Pablo Longoria sera bientôt connu. Alors que l’ex-président de l’OM a annoncé ne pas se voir continuer dans un rôle de représentation comme cela lui a été proposé, il pourrait également rapidement voir qui va prendre sa place à la tête du club de la Canebière. L’Equipe annonce déjà un nom ce samedi : Pauline Gamerre, l’actuelle directrice générale du Red Star (Ligue 2).

Native de Marseille, Gamerre fait partie d’une liste de dirigeantes et dirigeants en position de rafler la mise. Ce n’est pas la première fois que la diplômée de Sciences Po Aix, qui a gravi tous les échelons au Red Star en commençant par le poste de directrice de communication en 2009, est proche d’un retour par la grande porte sur la Canebière. Toujours selon L’Equipe , en 2021, elle avait loupé d’un cheveu le poste de directrice générale adjointe qui avait finalement été confié à Nathalie Nénon-Zimmermann. Comme un symbole, elle a reçu ces derniers jours la médaille de la ville de Saint-Ouen.…

AC pour SOFOOT.com