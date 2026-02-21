 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FIFA donne raison à Thomas Meunier dans un litige avec son ancien club
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 11:12

La FIFA donne raison à Thomas Meunier dans un litige avec son ancien club

La FIFA donne raison à Thomas Meunier dans un litige avec son ancien club

Nouveau duel gagné pour Thomas Meunier , cette fois-ci hors des terrains. Arrivé à Lille à l’été 2024, l’international belge avait utilisé sa clause libératoire – qui lui permettait de partir gratuitement pour un club non-turc avant le 15 juillet 2024 – pour mettre fin à sa collaboration avec Trabzonspor et ainsi rejoindre les Dogues, officiellement et gratuitement, quelques jours plus tard. Le Diable Rouge avait cassé son contrat cinq minutes avant l’expiration de sa clause, ce qui avait passablement énervé le board de son ancienne écurie qui avait décidé de porter l’affaire devant la FIFA. L’instance mondiale a rendu son verdict : Meunier était dans son droit et la plainte de Trabzonspor est officiellement rejetée.

Chers tous, Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j’ai été poursuivi en justice par la direction du club turc car celle-ci estimait que j’outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouvelle arrestation dans l'enquête « Doppia Curva » sur les ultras milanais
    Nouvelle arrestation dans l'enquête « Doppia Curva » sur les ultras milanais
    information fournie par So Foot 21.02.2026 10:54 

    Nouvel épisode de la grande enquête du parquet anti-mafia de Milan « Doppia Curva  » (deux virages, en vf) qui cible les tribunes ultras de l’Inter et de l’AC Milan. Comme raconté en longueur dans le numéro 232 de So Foot , ce coup de filet de la justice italienne ... Lire la suite

  • Habib Beye manque ses débuts avec Marseille et s'incline à Brest
    Habib Beye manque ses débuts avec Marseille et s'incline à Brest
    information fournie par France 24 21.02.2026 10:52 

    Pour sa première au poste d'entraîneur de l'OM, Habib Beye n'a pas réussi à sortir les Marseillais de la spirale infernale dans laquelle ils sont bloqués depuis un mois. L'OM n'a plus gagné en championnat depuis la fin du mois de janvier. Face à Brest, ils laissent ... Lire la suite

  • Declan Rice et la « discussion franche » du vestiaire d’Arsenal
    Declan Rice et la « discussion franche » du vestiaire d’Arsenal
    information fournie par So Foot 21.02.2026 09:57 

    Dans les colonnes du Sun , Declan Rice n’y est pas allé par quatre chemins : après le pauvre match nul d’Arsenal chez la lanterne rouge Wolverhampton – 1 victoire en 27 journées -, les Gunners se sont dits les termes. « N ous avons eu une discussion franche, a ... Lire la suite

  • Pauline Gamerre (Red Star) pour succéder à Pablo Longoria ?
    Pauline Gamerre (Red Star) pour succéder à Pablo Longoria ?
    information fournie par So Foot 21.02.2026 09:33 

    La révolution continue à l’OM et le remplaçant de Pablo Longoria sera bientôt connu. Alors que l’ex-président de l’OM a annoncé ne pas se voir continuer dans un rôle de représentation comme cela lui a été proposé, il pourrait également rapidement voir qui va prendre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank