La FIFA donne raison à Thomas Meunier dans un litige avec son ancien club

Nouveau duel gagné pour Thomas Meunier , cette fois-ci hors des terrains. Arrivé à Lille à l’été 2024, l’international belge avait utilisé sa clause libératoire – qui lui permettait de partir gratuitement pour un club non-turc avant le 15 juillet 2024 – pour mettre fin à sa collaboration avec Trabzonspor et ainsi rejoindre les Dogues, officiellement et gratuitement, quelques jours plus tard. Le Diable Rouge avait cassé son contrat cinq minutes avant l’expiration de sa clause, ce qui avait passablement énervé le board de son ancienne écurie qui avait décidé de porter l’affaire devant la FIFA. L’instance mondiale a rendu son verdict : Meunier était dans son droit et la plainte de Trabzonspor est officiellement rejetée.

Chers tous, Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j’ai été poursuivi en justice par la direction du club turc car celle-ci estimait que j’outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle.…

