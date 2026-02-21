 Aller au contenu principal
Nouvelle arrestation dans l'enquête « Doppia Curva » sur les ultras milanais
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 10:54

Nouvel épisode de la grande enquête du parquet anti-mafia de Milan « Doppia Curva  » (deux virages, en vf) qui cible les tribunes ultras de l’Inter et de l’AC Milan. Comme raconté en longueur dans le numéro 232 de So Foot , ce coup de filet de la justice italienne a déjà permis l’arrestation de plusieurs dizaines d’ultras et de chefs ultras de l’Inter et de l’AC Milan comme Andrea Beretta, Marco Ferdico ou Luca Lucci après des luttes intestines ayant conduit à des meurtres, des trafics en tous genres et à l’infiltration de la mafia calabraise dans les tribunes de San Siro.

Selon l’ANSA, une nouvelle et récente mesure de détention provisoire a été prise envers Giuseppe Poerio , 32 ans, déjà en taule pour des histoires de drogues et pour avoir notamment tiré six coups de feu dans le cadre d’une rixe en juillet 2025. Mais Poerio dit « Pinna » est aussi dans le viseur de l’enquête Doppia Curva après avoir été balancé par Beretta. En effet, Beretta – ancien leader ultra nerazzurro , condamné pour meurtres et devenu collaborateur de justice – a raconté que Poerio avait été engagé par son ancien pote de tribunes Ferdico pour l’éliminer contre la modique somme de 100 000 euros. Rien que ça.…

AC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank