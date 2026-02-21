 Aller au contenu principal
Declan Rice et la « discussion franche » du vestiaire d’Arsenal
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 09:57

Dans les colonnes du Sun , Declan Rice n’y est pas allé par quatre chemins : après le pauvre match nul d’Arsenal chez la lanterne rouge Wolverhampton – 1 victoire en 27 journées -, les Gunners se sont dits les termes. « N ous avons eu une discussion franche, a résumé l’international anglais au micro du tabloïd. (Le titre de champion), o n ne va pas nous le donner sur un plateau, il faudra aller le chercher, nous devons le mériter et nous devons être prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous.»

Une explication franche bienvenue alors que le leader reste sur deux matchs nuls à Brentford (1-1) et chez les Wolves et qu’un calendrier tout bonnement épicé attend les Londoniens : un North London derby ce week-end à Tottenham suivi d’une réception de Chelsea car un derby peut en cacher un autre, un déplacement à Brighton et enfin un 5 e tour de FA Cup chez l’ogre Mansfield, actuel 15 e de League One, mais qui a éliminé Burnley à Turf Moore sur un bijou de Louis Reed au tour précédent.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
