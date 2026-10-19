« Cassez-vous, on ne veut plus de vous » : Emmanuel Petit en colère après le 17 octobre

Coup de gueule. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Emmanuel Petit est revenu sur les dégâts causés durant les manifestations ce week-end et la situation dans laquelle se trouve la France aujourd’hui. « J’ai une colère profonde , commence-t-il. Aujourd’hui, j’ai envie de descendre dans la rue et de me friter avec tous ces petits cons parce qu’il n’y a pas d’autres mots. On détruit tout, on brûle tout, on casse tout, on pille, on vole, on blesse, on agresse, on insulte. »

« La seule chose qui marche en France, ce sont les impôts »

Le champion du monde 1998 a quand même tenu à faire la différence entre les manifestants pacifistes et les autres, se disant lui aussi, malgré sa situation a priori aisée, impacté par la crise économique : « Il faut pas mélanger les gens qui ont manifesté hier et je les comprends fortement parce que moi aussi, j’en ai plus que marre d’être pressé comme un citron sur le plan fiscal.. Y’a de l’argent pour personne.. Bizarrement la seule chose qui marche en France, ce sont les impôts. » …

AP pour SOFOOT.com