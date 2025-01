Paul Scholes dézingue Sir Jim Ratcliffe

En roux libre.

Le mythique joueur de Manchester United, Paul Scholes, a violemment critiqué Sir Jim Ratcliffe , président d’INEOS et actionnaire du club, sur sa gestion d’Old Trafford lors de l’émission The Overlap Fan Debate de SkyBet . « Ils sont aux commandes depuis près d’un an maintenant et tout est toujours négatif » , a lâché Scholes, avant d’ajouter : « 80 euros pour un billet, c’est ridicule. Comment pouvez-vous demander ça avec ce qu’il y a sur le terrain ? »…

HG pour SOFOOT.com