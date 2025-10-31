 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba va-t-il être dans le groupe de Monaco contre le Paris FC ?
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 10:25

Paul Pogba va-t-il être dans le groupe de Monaco contre le Paris FC ?

Paul Pogba va-t-il être dans le groupe de Monaco contre le Paris FC ?

Cette fois, c’est la bonne ?

Sans fixer de date précise, Sébastien Pocognoli a glissé une phrase qui a forcément fait frémir les supporters monégasques avant le spectaculaire Monaco-Nantes (5-3) : « Dans l’instant T, il est plus proche d’un retour que Denis Zakaria. J’avais dit que cette semaine servirait à répondre à certaines questions, et chaque jour s’inscrit dans ce processus. Pour le moment, ça se passe bien. Je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection. »

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana
    Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana
    information fournie par So Foot 31.10.2025 11:33 

    Le mea culpa de Liam Rosenior n’a pas suffi. Ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour décider des sanctions de la semaine en Ligue 1. Auteur d’un tacle violent sur Malick Fofana, le Strasbourgeois Ismaël Doukouré a pris 4 matchs de ... Lire la suite

  • Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?
    Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?
    information fournie par So Foot 31.10.2025 11:16 

    Ils vont l’appeler Pichichelli. Recruté cet été à Mirandes contre 20 millions d’euros, Joaquin Panichelli affole les compteurs en Alsace. Auteur de neuf buts en dix rencontres et meilleur buteur de Ligue 1 , le buteur argentin formé à River Plate attire les convoitises, ... Lire la suite

  • À 61 ans, un président de club entre en jeu en Coupe de Roumanie
    À 61 ans, un président de club entre en jeu en Coupe de Roumanie
    information fournie par So Foot 31.10.2025 10:10 

    Hilton et Dante sont jaloux. Le foot, c’est parfois un métier, souvent une passion, et pour certains, une excuse pour ressortir les crampons à la moindre occasion. Aurelian Ghisa, 61 ans, président du Sanatatea Cluj (D3 roumaine), a décidé qu’il n’était jamais ... Lire la suite

  • «João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»
    «João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»
    information fournie par So Foot 31.10.2025 09:53 

    Il nous l’a également appris. « João Neves est la personne qui m’a fait comprendre ce qu’était véritablement l’amour. Avant lui, je ne le savais pas. » Madalena Aragão, actrice portugaise, a commenté sa relation avec le petit milieu du PSG João Neves. Auprès du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank