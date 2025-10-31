Ligue 1+ arrive sur PlayStation et XBox

Sympa pour les joueurs PC !

Petit à petit, Ligue 1+ fait son trou dans le salon des Français. Après les télés connectées, les smartphones et Prime Video, la plateforme officielle de la Ligue 1 devrait bientôt débarquer sur PlayStation et Xbox . Selon L’Équipe , LFP Media est en passe de conclure un accord de distribution avec les deux géants du jeu vidéo , histoire de permettre aux joueurs de passer sans transition de FUT Champions à un petit Toulouse–Le Havre du dimanche.…

MB pour SOFOOT.com