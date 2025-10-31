Kylian Mbappé a reçu son Soulier d’or de meilleur buteur européen

Vu ses stats, il est sur le chemin du back to back .

Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 réalisations en championnat, Kylian Mbappé a reçu ce vendredi son trophée du Soulier d’or, devant tous ses coéquipiers du Real Madrid au Santiago-Bernabéu . Alors qu’il a inscrit moins de buts que Viktor Gyökeres (39), il a eu l’avantage que son adversaire joue dans un championnat moins valorisé, la Liga Portugal, le barème étant différent en fonction des championnats. Il succède à Harry Kane, lauréat en 2024.…

CDB pour SOFOOT.com