Ah en fait non : Paul Pogba ne jouera toujours pas ce week-end
Alors, vous allez rire…
Oui, il y a quelques jours l’entraîneur de l’AS Monaco Sébastien Pocognoli avait sous-entendu que Paul Pogba n’avait jamais aussi été proche de signer son retour sur les terrains. Et si les voyants semblaient tous au vert pour une présence dans le groupe monégasque qui s’apprête à affronter le Paris FC ce samedi, le champion du monde 2018 ne sera finalement toujours pas de la partie ce week-end. …
KM pour SOFOOT.com
