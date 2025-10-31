 Aller au contenu principal
De Zerbi sur ses gardes avant de défier sa bête noire
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 17:30

Roberto échaudé craint l’eau froide.

En difficulté après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre avec un effectif amoindri. Privé de sept à huit joueurs, Roberto De Zerbi a fait part de son inquiétude avant cette rencontre cruciale en conférence de presse « C’est le point noir de la période. Cela me préoccupe et me stresse. On a 7-8 joueurs blessés. Nadir a fait des tests et il n’y a rien de grave. C’était a priori une chute de tension. Dans une saison, il n’y a pas que de bons moments comme contre l’Ajax ou le PSG. »

