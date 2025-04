Paul Pogba se livre sur sa séquestration et ses conséquences

De vrais traumas.

Libre comme l’air suite à la résiliation de son contrat à la Juventus et à la fin de sa suspension de 18 mois pour dopage, Paul Pogba a donné une interview au magazine GQ France. Dans cet entretien, diffusé ce mardi, l’ancien joueur de la Juventus est revenu en longueur sur sa séquestration en 2022 et les impacts que celle-ci a eu sur sa carrière . « J’ai tout caché de cette extorsion, a lâché « la Pioche ». Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus. Quand je rentrais de l’entraînement, il fallait que je joue mon rôle de père de famille et de mari. Je gardais tout pour moi. Au final, ça me rongeait. » …

TM pour SOFOOT.com