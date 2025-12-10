Paul Pogba se lance dans le business des chameaux
Kamoulox.
Sur le banc pendant la victoire de l’AS Monaco en Ligue des champions contre Galatasaray, Paul Pogba ne chôme pas pour autant. L’international français a annoncé ce mercredi devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne d’Al Haboob, première équipe professionnelle de course de chameaux au monde , sport particulièrement populaire en Inde et au Moyen-Orient.…
CMF pour SOFOOT.com
