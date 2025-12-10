 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba se lance dans le business des chameaux
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 11:34

Paul Pogba se lance dans le business des chameaux

Paul Pogba se lance dans le business des chameaux

Kamoulox.

Sur le banc pendant la victoire de l’AS Monaco en Ligue des champions contre Galatasaray, Paul Pogba ne chôme pas pour autant. L’international français a annoncé ce mercredi devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne d’Al Haboob, première équipe professionnelle de course de chameaux au monde , sport particulièrement populaire en Inde et au Moyen-Orient.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l'avoir taillé
    Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l'avoir taillé
    information fournie par So Foot 10.12.2025 12:08 

    Le retournement de veste est parfaitement maitrisé. Le coach des Reds fait son mea culpa. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de l’Inter (1-0), Arne Slot a tenu à dédier quelques mots à son défenseur Ibrahima Konaté : « Il a réalisé un gros matchs face ... Lire la suite

  • L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026
    L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:29 

    L’Égypte dit non. Au lendemain de la sortie de Mehdi Taj, c’est la Fédération égyptienne de football qui a officiellement dégainé. Dans un communiqué adressée à la FIFA, l’EFA dit « rejeter de manière ferme et catégorique » toute activité liée au soutien à l’homosexualité ... Lire la suite

  • Le raté de l’année en Coupe arabe
    Le raté de l’année en Coupe arabe
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:04 

    Le divertissement est total dans cette compétition. Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il ... Lire la suite

  • Le jour où le PSG de QSI découvrait l’Europe à Bilbao
    Le jour où le PSG de QSI découvrait l’Europe à Bilbao
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:02 

    En 2011, le PSG tombait sur la pelouse de l’Athletic Club en Ligue Europa, alors que le projet qatari en était encore à ses balbutiements. Quatorze ans plus tard, les deux clubs se retrouvent ce mercredi soir, à San Mamés (21h), avec des statuts bien différents. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank