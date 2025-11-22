Paul Pogba, le « diable » dans sa tête et le soulagement

Quelques minutes après avoir fait son retour sur le terrains à Rennes, où son équipe de Monaco a été largement battue ce samedi soir, Paul Pogba a débarqué en zone mixte en tenue, comme s’il ne voulait plus quitter son maillot et son short, pour mettre des mots sur sa soirée bretonne. Le milieu de terrain était « content » au fond de lui, mais forcément « déçu par rapport au résultat et ce qu’on a fait sur le terrain. Je joue à Monaco, c’est mon équipe et je n’aime pas perdre. » …

