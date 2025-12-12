Paul Pogba et les chameaux : c'est quoi ce business ?

Paul Pogba retrouve les terrains petit à petit, mais c’est pour autre chose que du foot que le champion du monde a fait parler de lui cette semaine. Le joueur de 32 ans s’est lancé dans le business de chameaux. On essaie d’y voir plus clair en compagnie de Julien Job, plus grand chamelier de France, tout simplement.

Depuis le début de saison, l’actualité de Paul Pogba se résume aux mêmes questions. Sera-t-il sur le terrain le week-end ? Quand arrivera sa première titularisation ? Le champion du monde peut-il vraiment revenir à niveau proche de celui qui était le sien avant sa suspension ? Pour dribbler ces interrogations, la Pioche préféré faire parler de lui d’une autre manière en début de semaine, annonçant devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne Al Haboob, première équipe professionnelle de course de chameaux au monde.

« J’ai regardé pas mal de courses sur Youtube et j’ai passé du temps à faire des recherches pendant mon temps libre pour essayer de comprendre les techniques et les stratégies, développe Pogba auprès de la BBC. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’engagement considérable que cela exige pour tous les participants. En fin de compte, le sport reste le sport. » Mais alors, quel est ce nouveau délire ?…

Propos de Julien Job recueillis par MH, ceux de Paul Pogba issus de la BBC

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com