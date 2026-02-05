Lamine Yamal a pris une grande décision pour se concentrer sur le terrain

Calma, calma. Lamine Yamal semble avoir pris de bonnes résolutions. Selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito , le joueur du Barça aurait remis en question son utilisation des réseaux sociaux . Exit les photos de soirées, les déclarations chocs et le bling-bling : place au football.

❌ LAMINE 'PASA' de las REDES SOCIALES. 💎 La perla culé ha borrado gran parte de sus fotos en Instagram. ¡Veeeente a #ChiringuitoLamine! pic.twitter.com/NGVimNQbaB…

SW pour SOFOOT.com