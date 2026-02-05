 Aller au contenu principal
Une star anglaise vers le Celtic ?
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 14:33

Une star anglaise vers le Celtic ?

Une star anglaise vers le Celtic ?

Appellation d’origine controlée. Comme le rapporte Sky Sports, Celtic et Alex Oxlade-Chamberlain se rapprochent de plus en plus d’un accord . Âgé de 32 ans et ayant porté à 35 reprises le maillot de l’équipe nationale anglaise, AOC est sans club depuis l’été dernier et s’est récemment entraîné avec son ancien club, Arsenal.

Jadis considéré comme un grand talent en devenir, il avait rejoint les Gunners à seulement 17 ans, lors de l’été 2011, pour un transfert à huit chiffres en provenance de Southampton, avant de poursuivre sa carrière à Liverpool. Cependant, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’un des deux clubs de premier plan et a rejoint Beşiktaş en août 2023, libre de tout contrat, qu’il a résilié à l’été 2025.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
