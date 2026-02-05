Jhon Durán devrait finir la saison en Russie

Le roi des relations instables. Six mois après son arrivée à Fenerbahçe, très actif sur le marché cet hiver, Jhon Duràn serait en route pour signer dans son sixième club à seulement 22 ans . Le Colombien s’apprête à découvrir la Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, actuel deuxième du championnat russe, selon Foot Mercato .

Un deuxième prêt cette saison

Le joueur, acheté par Al-Nassr pour la somme de 77 millions d’euros il y a un an, devrait se relancer sous la forme d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison.…

AR pour SOFOOT.com