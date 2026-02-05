L'OM a trouvé un club pour se débarrasser Murillo

Spoiler : ce n’est pas en Italie. Envoyé en réserve en début de semaine par Roberto De Zerbi après le nul face au Paris FC dimanche dernier, Amir Murillo est proche de la Turquie, et de Beşiktaş , actuel cinquième du championnat. Selon le média turc Fanatik , le latéral droit panaméen est attendu à Istanbul ce jeudi soir pour signer un contrat de trois ans et demi. Dans l’opération, Marseille pourrait récupérer entre quatre et six millions d’euros .

Le marché turc ferme vendredi soir

Un accord aurait déjà été trouvé entre dirigeants marseillais et stambouliotes quant à Murillo, qui était pourtant un titulaire indiscutable de la première partie de saison de l’OM (sept rencontres de C1 disputées sur huit possibles). Pour rappel, les transferts sont toujours possibles pour les clubs turcs étant donné que leur marché hivernal se clôture officiellement vendredi soir.…

TJ pour SOFOOT.com