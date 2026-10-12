Paul Pogba espère récupérer deux titres de Premier League
L’espoir fait vivre. À 33 ans, Paul Pogba semble avoir tiré un trait sur sa carrière de footballeur pro, mais n’a pas pour autant perdu sa soif de victoire. Présent à Singapour, dimanche, pour le Grand Prix de Formule 1, le Français a été interrogé sur les actuels déboires de Manchester City , reconnu coupable de la quasi-totalité des infractions financières dont il était accusé, et n’a pas oublié les tracas qu’avaient posé les Skyblues à son Manchester United.
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