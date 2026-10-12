 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gary Neville et Jamie Carragher intransigeants envers City
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 09:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Gary Neville et Jamie Carragher intransigeants envers City

Gary Neville et Jamie Carragher intransigeants envers City

Un feuilleton qui ne fait que commencer. Au terme d’un match électrique ou le destin s’est surtout joué à partir du carton rouge contesté de Gravenberch, Manchester City s’imposait ce dimanche face à Liverpool à Anfield (0-3). Néanmoins, les supporters et la presse anglaise n’avaient pas trop la tête à regarder le tableau d’affichage, encore marqués par le scandale concernant les 114 infractions financières commises par les Skyblues . Ce fut notamment le cas pour les deux anciennes icônes de la Premier League, Gary Neville et Jamie Carragher.

Rouges de colère et de honte

On n’est jamais tendre entre Mancuniens. Aujourd’hui consultant au micro de Sky Sport, l’ancien capitaine des Red Devils n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer sur la situation de son rival : « Si vous pouviez me dispenser de leurs matchs pendant les prochains mois, jusqu’à ce que le verdict soit rendu, j’en serais absolument ravi. S’imposer à Anfield, c’est vraiment difficile. Et nous devrions faire leur éloge sans « mais » ni hésitation, mais il y a toujours cette petite voix au fond de soi. » L’ancien latéral sait que l’image du championnat est désormais entachée à jamais : « Ce n’est pas bon pour la Premier League, c’est vraiment mauvais et ça va durer encore quelques mois. »

AP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paul Pogba espère récupérer deux titres de Premier League
    Paul Pogba espère récupérer deux titres de Premier League
    information fournie par So Foot 12.10.2026 09:50 

    L’espoir fait vivre. À 33 ans, Paul Pogba semble avoir tiré un trait sur sa carrière de footballeur pro, mais n’a pas pour autant perdu sa soif de victoire. Présent à Singapour, dimanche, pour le Grand Prix de Formule 1, le Français a été interrogé sur les actuels ... Lire la suite

  • Kondogbia, Paixão, Moumbagna : les Marseillais étaient tendus à Troyes
    Kondogbia, Paixão, Moumbagna : les Marseillais étaient tendus à Troyes
    information fournie par So Foot 12.10.2026 09:28 

    Souriez, vous avez gagné. Alors que l’OM s’imposait à Troyes (0-2) ce dimanche et signait son deuxième succès en six journées cette saison, le match fut néanmoins marqué par quelques incidents impliquant plusieurs de ses joueurs. Les nerfs à vif Ça commence fort ... Lire la suite

  • L'influenceur IShowSpeed défie Khvicha Kvaratskhelia
    L'influenceur IShowSpeed défie Khvicha Kvaratskhelia
    information fournie par So Foot 12.10.2026 09:26 

    Drôle de mélange. Sans doute soucieux d’étendre sa notoriété au terme d’une campagne pour le Ballon d’or où il a souffert à ce niveau-là, Khvicha Kvaratskhelia est apparu dans un live de l’influenceur IShowSpeed , dimanche. L’occasion de battre le streamer à FC27 ... Lire la suite

  • Marseille s'impose difficilement à Troyes et sort de la zone de relégation
    Marseille s'impose difficilement à Troyes et sort de la zone de relégation
    information fournie par France 24 12.10.2026 08:00 

    C'était la victoire ou la crise pour l'OM, ce dimanche à Troyes. Relégables au coup d’envoi, les Phocéens devaient absolument s'imposer en clôture de la sixième journée de Ligue 1. C'est chose faite, grâce à des buts du Marocain Amine Harit et de l'Algérien Himad ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank