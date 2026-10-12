Gary Neville et Jamie Carragher intransigeants envers City

Un feuilleton qui ne fait que commencer. Au terme d’un match électrique ou le destin s’est surtout joué à partir du carton rouge contesté de Gravenberch, Manchester City s’imposait ce dimanche face à Liverpool à Anfield (0-3). Néanmoins, les supporters et la presse anglaise n’avaient pas trop la tête à regarder le tableau d’affichage, encore marqués par le scandale concernant les 114 infractions financières commises par les Skyblues . Ce fut notamment le cas pour les deux anciennes icônes de la Premier League, Gary Neville et Jamie Carragher.

Rouges de colère et de honte

On n’est jamais tendre entre Mancuniens. Aujourd’hui consultant au micro de Sky Sport, l’ancien capitaine des Red Devils n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer sur la situation de son rival : « Si vous pouviez me dispenser de leurs matchs pendant les prochains mois, jusqu’à ce que le verdict soit rendu, j’en serais absolument ravi. S’imposer à Anfield, c’est vraiment difficile. Et nous devrions faire leur éloge sans « mais » ni hésitation, mais il y a toujours cette petite voix au fond de soi. » L’ancien latéral sait que l’image du championnat est désormais entachée à jamais : « Ce n’est pas bon pour la Premier League, c’est vraiment mauvais et ça va durer encore quelques mois. » …

AP pour SOFOOT.com