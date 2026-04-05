Paul Pogba dans le groupe de Monaco

Paul Pogba dans le groupe de Monaco

Le véritable pogback. Sur une série de six victoires de suite en Ligue 1, l’AS Monaco accueillera l’Olympique de Marseille ce dimanche à 21h45 avec … Paul Pogba. Surprise surprise, le champion du monde 2018 est bel et bien dans le groupe composé par Sébastien Pocognoli.

Le groupe 𝐦𝐨𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 pour affronter 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ce soir 👊 ‣ #ASMOM…

MBC pour SOFOOT.com