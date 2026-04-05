Paul Pogba dans le groupe de Monaco
Le véritable pogback. Sur une série de six victoires de suite en Ligue 1, l’AS Monaco accueillera l’Olympique de Marseille ce dimanche à 21h45 avec … Paul Pogba. Surprise surprise, le champion du monde 2018 est bel et bien dans le groupe composé par Sébastien Pocognoli.
Le groupe 𝐦𝐨𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 pour affronter 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ce soir 👊 ‣ #ASMOM…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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