Toulouse retrouve l'élite

Après les garçons en 2022, c’est au tour des filles. Treize ans après avoir quitté la première division du football féminin français, Toulouse s’apprête à la retrouver , après avoir dominé leur championnat de la tête et des épaules tout au long de la saison. Ce dimanche, les Violettes ont validé la montée à la faveur d’un succès à domicile contre Thonon Évian Grand Genève (2-0) . Une victoire acquise grâce aux deux meilleures buteuses de D2, Selen Altunkulak (17 buts) et Louna Lapassouse (12 buts).

13 ans après, nos Violettes 💜 font leur retour dans l'élite ! Direction l'@ArkemaPL, félicitations à toutes nos joueuses et leur staff 🙌 pic.twitter.com/wM1yNnZwkK…

TB pour SOFOOT.com