Paul de Saint Sernin : « Cette Coupe du monde des créateurs, on l'a faite à l’arrache »

Paul de Saint Sernin : « Cette Coupe du monde des créateurs, on l'a faite à l’arrache »

Humoriste, chroniqueur et désormais champion de la première Coupe du monde des créateurs, Paul de Saint Sernin a laissé ses vannes au vestiaire et enfilé un maillot bleu en Malaisie pour dix jours de tournoi. L'occasion d'apporter son regard sur cette drôle communauté que forment les « créateurs de contenus ».

Comment t’as appris ta sélection avec la French Touch pour la Coupe du monde des créateurs ?

Par un message de Vicos, le grand blond de Pitch Addict. Avec Tibs, ce sont eux qui ont tout organisé au niveau de la sélection. On avait déjà tourné des vidéos ensemble, ils connaissaient mon amour du foot. Les critères, c’était d’avoir 500 000 abonnés et un niveau foot correct. Avant ce SMS, je ne savais même pas que la compétition existait, mais j’étais super fier de représenter la France. J’ai même décalé des grosses échéances pros pour y aller.…

Photos : @jazzy.prod

Propos recueillis par Sacha François pour SOFOOT.com