Pau se sauve sur le fil à Grenoble, Guingamp trébuche à Boulogne
information fournie par So Foot 17/10/2025 à 22:05

Que faut-il faire pour aider le SC Bastia à gagner ? Troyes avait pourtant fait de son mieux : un carton rouge pour Adeline et une sortie du gardien Nicolas Lemaître sur blessure, tout ça en première mi-temps. Malgré tout, c’est Bentayeb qui ouvre le score pour l’ESTAC peu avant la pause. Un seul but dans ce duel des extrêmes, suffisant pour que les Aubois restent seuls en tête de Ligue 2, tandis que les Corses, toujours lanterne rouge avec leurs 4 points dans la musette, courent toujours après leur première victoire.

Coup de pot pour Pau

Ils étaient 10 supporters palois à avoir fait le (long) déplacement jusqu’au Stade des Alpes mais tous ces kilomètres n’ont pas été vains. Après une première mi-temps équilibrée, c’est Grenoble qui ouvre le score face à Pau et fait provisoirement un grand bon au classement. Mais à force de presser, les Béarnais finissent par être récompensés de leurs efforts grâce à une égalisation signée Cheikh Fall, entré un quart d’heure plus tôt et pour la première fois depuis le 12 septembre (1-1). Avec ce point arraché dans le temps additionnel, le Pau FC reste dauphin du classement, à deux longueurs derrière Troyes qui compte 23 points.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
